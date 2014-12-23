تدشين طائرة جديدة لـ "السعودية" تستوعب 381 راكباً

دشن الأمير فهد بن عبدالله بن محمد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، طائرة "السعودية" الجديدة من طـراز بوينغ 777-300 ER، وذلك بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وأوضح مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح الجاسر أن هذه الطائرة تعد واحدة من أفضل الطرازات حالياً، لما تتميز به من السعة المقعدية والمرونة إلى جانب مدى الطيران البعيد لأكثر من 16 ساعة من دون توقف، كما صُممت الطائرة باستخدام مواد حديثة ومتطورة، مما أسهم في تخفيف وزنها وبالتالي زيادة الكفاءة الاقتصادية لها، فضلاً عن كونها من أفضل الطائرات الصديقة للبيئة.

وبين الجاسر أن مقصورة ركاب درجة الأعمال مزودة بأحدث المقاعد التي صممت بعناية، حيث ينفرد المقعد إلى 180 درجة، ليصبح سريراً كاملاً إلى جانب خدمات الاتصالات والإنترنت على متن الطائرة، وكذلك تتوفر أحدث البرامج السمعية والمرئية، كما تشتمل على درجتي الأعمال بسعة 30 مقعداً والضيافة بسعة 351 مقعداً.