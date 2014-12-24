التأشيرات السياحية تجذب 7 ملايين زائر للسعودية

توقع رئيس اللجنة السياحية بغرفة جدة الأمير عبدالله بن سعود بن محمد أن يسهم قرار الهيئة العامة للسياحة والآثار ببدء إصدار التأشيرات السياحية لدخول المملكة بعد ستة أشهر من الآن في استقبال أكثر من 7 ملايين سائح خلال السنوات الخمس المقبلة، وتوفير ما يزيد عن 35 مليار ريال.

وأكد الأمير عبدالله بن سعود بن محمد أن القرار سيسهم في طفرة كبيرة ونقلة نوعية في مسيرة السياحة في ظل الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها السعودية وترشحها لتكون من أكثر المناطق جذباً للسائحين، بحسب صحيفة "الوطن" السعودية.

وأشار إلى أن النظام الجديد الذي اعتمدته الهيئة يعتبر نقلة تاريخية غير مسبوقة في مسيرة قطاع السياحة السعودي، "حيث ستكون المرة الأولى التي تصدر فيها هذه النوعية من التأشيرات، بعد مطالبات من لجنة السياحية بغرفة جدة وأصحاب الأعمال والجهات ذات العلاقة، حيث ستسهم هذه النوعية من التأشيرات التي سيجري إصدارها وفق آلية وضوابط معينة في إحداث طفرة كبيرة في القطاع على غرار ما يحدث في دول خليجية أخرى".