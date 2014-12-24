الخطوط السعودية تستأنف رحلاتها إلى شرم الشيخ غداً

أعلنت الخطوط السعودية استئناف رحلاتها إلى شرم الشيخ، بدءاً من غد الخميس 25 ديسمبر 2014 بتشغيل (4) رحلات أسبوعياً من الرياض و(4) رحلات أسبوعياً من جدة.

وذكر بيان للخطوط السعودية اليوم الأربعاء أن تشغيل الرحلات بين الرياض وشرم الشيخ سيجري خلال أيام السبت والأحد والأربعاء والخميس، بينما سيجري تشغيل الرحلات بين جدة وشرم الشيخ أيام السبت والاثنين والثلاثاء والخميس، وذلك بطائرات من طراز إيرباص 320 وإمبراير.

وكشفت الخطوط السعودية عن اعتزامها زيادة أعداد الرحلات وفق متطلبات الحركة على هذا القطاع.

يذكر أن حجم حركة السفر من المملكة ومصر تشهد نمواً متواصلاً وبخاصة خلال مواسم الصيف والحج والعمرة.