انخفاض السياحة الروسية إلى تركيا بسبب الأزمة المالية

المصدر: اسطنبول - أ ف ب

انخفض عدد السياح الروس إلى تركيا نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها روسيا حالياً بعد انخفاض أسعار النفط وتدهور سعر الروبل، بحسب ما أظهرت أرقام نشرت الثلاثاء.

وانخفض عدد الروس الذين زاروا تركيا بنسبة18.45% في نوفمبر مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، طبقاً لآخر إحصاءات وزارة السياحة التركية.

وبلغ عدد السياح الروس الذين وصلوا تركيا في نوفمبر 62961 سائحا مقارنة مع 77210 في نفس الشهر من العام الماضي، ولكن بارتفاع بنسبة 6.11% عن عددهم في نفس الشهر في 2012. ويعد السياح الروس جزءا مهما في قطاع السياحة التركي الذي يعتبر رافدا رئيسيا لاقتصاد البلاد.

وأظهرت الأرقام أن الألمان هم أكبر عدد من السياح الذين زاروا تركيا حيث بلغ عددهم 255 ألف في نوفمبر فقط.

أما عدد السياح من الولايات المتحدة فقد انخفض بنسبة 24.5%، ولكن عدد السياح من اليونان ارتفع بنسبة 4.6% ليصل إلى 61 ألف سائح في نوفمبر.

وقبل الأزمة المالية الحالية كانت أعداد السياح الروس إلى تركيا في تزايد حيث ارتفعت نسبتهم في الأشهر الـ11 الأولى بأكثر من 5% ليبلغ عددهم 4.4 مليون سائح.

وفي الإجمال فقد زار نحو 35.26 مليون أجنبي تركيا في الأشهر الـ11 الأولى من عام 2014 بزيادة بنسبة 5%، عن العام السابق.