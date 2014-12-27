"إيزي جيت" تلغي 40 رحلة بسبب إضراب المضيفين

اضطرت شركة إيزي جيت الفرنسية للطيران إلى إلغاء العديد من رحلاتها الجوية داخل فرنسا خلال عطلات عيد الميلاد، بسبب إضراب المضيفين الجويين، وذكرت الشركة أن حوالي 40 رحلة من بين 180 رحلة تقودها أطقم فرنسية تم إلغاؤها على خلفية إضراب المضيفين الجويين، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأضافت الشركة أنها استعانت في بعض الرحلات بأطقم مضيفين من الخارج لتعويض النقص الناجم عن الإضراب. وقالت الشركة إن الرحلات التي تم إلغاؤها كانت متجهة في المقام الأول إلى مطار ليون، بالإضافة إلى رحلات أخرى داخل الأراضي الفرنسية.

ينظم المضيفون الجويون الإضراب احتجاجا على عدد من الإجراءات التي اتخذتها الشركة من بينها سوء تنظيم خطة المناوبات الشهرية لهم، والتي قالت نقابتهم عنها إنها تأتي على حساب الحياة الشخصية لهم. وأعلن المضيفون أنهم سيقومون بفعاليات أخرى في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري والأول من يناير المقبل.