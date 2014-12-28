السعودية: إيقاف إصدار تأشيرات السياح لايزال سارياً

قالت الهيئة العامة للسياحة والآثار في السعودية، إن قرار إيقاف إصدار التأشيرات السياحية لايزال ساريا، وإنها تركز كامل أنشطتها وبرامجها حاليا على السياحة الداخلية.

وأكدت "السياحة والآثار" أن قرار إيقاف إصدار التأشيرات السياحية لايزال ساري المفعول، ولا يوجد في الوقت الحاضر أي توجه لإصدار هذا النوع من التأشيرات السياحية، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وأوضحت الهيئة أنه فيما يخص المادة الخامسة من نظام السياحة الصادر من الدولة حديثا والمنشور أخيرا في صحيفة أم القرى، فإن قرار الدولة الآن تأجيل البدء في تفعيلها إلى وقت لاحق، لتتمكن الهيئة من تهيئة البنية التحتية والخدمات اللائقة لمواجهة الطلب المحلي الكبير.

وقالت الهيئة العامة للسياحة والآثار إنها أبانت أكثر من مناسبة أنها تركز كامل أنشطتها وبرامجها في الوقت الحاضر على السياحة الداخلية، باعتبار المواطن والمقيم المستهدف الرئيس من التنمية السياحية، وهو ما أكدت عليه الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، حيث تزخر المملكة بسوق سياحية محلية كبيرة وطلب عال، ويتم العمل ليقابله خدمات ومرافق سياحية وفق ما هو مخطط له.