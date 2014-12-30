"الفيصلية" يفوز بلقب أفضل فندق تجاري فاخر لـ2014

حاز فندق الفيصلية، منشأة الضيافة الفاخرة في مدينة الرياض، وأحد فنادق روزوود العالمية الرائدة، لقب أفضل فندق فاخر للأعمال التجارية خلال حفل توزيع حفل توزيع الجوائز الدولية 2014، والذي عقد في مدينة كيب تاون، جنوب إفريقيا.

ويوفر فندق الفيصلية الذي يقع في الرياض البيئة الأنسب لعقد الاجتماعات، حيث يستضيف العديد من المؤتمرات سنوياً، ويوفر خدمات مصمَّمة خصيصاً لإقامة الفعاليات وورش العمل الخاصة بالشركات والمؤسسات. وتتميز جميع قاعات الفيصلية بمرافقها فائقة التطور، فضلاً عن المناطق المخصصة للترفيه، ما يتيح للزوار قضاء أوقات مريحة خلال أيام العمل الشاقة.

وتمثل هذه الجائزة نهاية عام حافلة بالنسبة لفندق الفيصلية، إذ إنها تعد إضافة قيمة إلى رصيده الغني بالجوائز المرموقة، بعد حصوله على 6 جوائز خلال حفل توزيع جوائز السفر العالمية وجوائز السفر لمنطقة الشرق الأوسط في شهر مايو عام 2014.

وكان الفندق قد أطلق مؤخراً سبا الفيصلية بإدارة ESPA الذي حاز على جائزتين لأبرز سبا للسيدات وأبرز تصميم سبا في منطقة الشرق الأوسط. وخلال الأسبوع نفسه، حصل الفندق الفاخر على جائزة أفضل فندق للأعمال من فئة خمس نجوم ضمن جوائز السياحة والسفر في السعودية.

وقال أيمن سلام، مدير إدارة المبيعات والتسويق في فندق الفيصلية: نحن في غاية الفخر والسعادة لحصولنا على هذه الجائزة التي نضيفها إلى قائمة إنجازات الفندق الناجحة، والتي نسعى من خلالها إلى جعل فندق الفيصلية الفندق المفضل في المملكة العربية السعودية. ونحن نعمل جاهدين لتوفير تجربة متكاملة تتميز بأعلى معايير الجودة، وهو المبدأ الذي يظهر جلياً من خلال هذه الجائزة".

جدير بالذكر أن جوائز الفندق الفاخر الدولية هي جزء من جوائز السياحة والسفر الدولية التي انطلقت منذ 18 عاماً. وتهدف هذه الجوائز إلى تعزيز التنافسية على الصعيد العالمي من خلال دفع الفنادق على الابتكار والإبداع وضمان حصول المسافرين على قيمة استثنائية خلال رحلاتهم.