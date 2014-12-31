مطار دبي يستقطب 64 مليون مسافر خلال 11 شهراً

ارتفعت أعداد المسافرين في مطار دبي الدولي في شهر نوفمبر الفائت بنسبة 4.3%، وفقاً لأحدث تقرير عن الحركة الجوية أصدرته مطارات دبي أمس، والذي أكد محافظة مطارات دبي على مسار نموها التصاعدي القوي خلال النصف الثاني من العام.

ووفقا لصحيفة "البيان"، فقد بلغ إجمالي عدد المسافرين خلال نوفمبر 5 ملايين و565 ألفاً و506 مسافرين مقارنة مع 5 ملايين و337 ألفاً و544 مسافراً في نوفمبر 2013، لتبلغ نسبة الارتفاع منذ بداية العام وحتى الآن 5.9%.. وليرتفع إجمالي عدد المسافرين إلى نحو 64 مليوناً، مقارنة مع 60 مليوناً و384 ألفاً و407 مسافرين خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2013. ويقترب المطار بذلك بدرجة أكبر من لقب أكثر مطارات العالم ازدحاماً.

وسجلت حركة الطائرات خلال نوفمبر ارتفاعاً بنسبة 10% لتصل إلى 34690 حركة بالمقارنة مع 31525 حركة في نوفمبر 2013، فيما انخفض إجمالي عدد حركات الطائرات منذ بداية العام الحالي وحتى الآن بنسبة 3.5%، ليصل إلى 325469 حركة مقارنة مع 337121 حركة خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2013.

ويرجع الانخفاض في إجمالي حركة الطائرات إلى تقلص الطاقة الاستيعابية في الفترة التي تم خلالها تنفيذ برنامج تحديث مدرجي المطار في وقت سابق من العام الحالي.