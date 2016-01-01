24 مليار ريال تكلفة 5,8 مليون رحلة خارج السعودية في عام

قال نائب رئيس السياحة والسفر في مجموعة "إيلاف" محمد بن محفوظ إن إجمالي الرحلات السياحية خلال العام 2015 لخارج المملكة السعودية بلغ 5.8 مليون رحلة بنمو 2.4% عن العام 2014، فيما وصل متوسط المصروفات إلى 24.1 مليار ريال بنسبة نمو 11%.

وأضاف بحسب ما نقلته صحيفة "المدينة" أنه "مع اقتراب موسم الإجازة الشتوية، يعمد العديد من المواطنين والوافدين في المملكة العربية السعودية إلى السفر للدول الآسيوية والأوروبية، بما يدفع عجلة التنافسية بين شركات السياحة والسفر المحلية لتقديم العروض السياحية والحوافز الحصرية".