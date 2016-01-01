3,7 مليون نزيل في فنادق أبوظبي خلال 11 شهراً

ارتفع عدد نزلاء فنادق أبوظبي خلال 11 شهراً الأولى من العام 2015 إلى3,7 مليون نزيل بنمو نسبته 18%، مقارنة مع 3,1 مليون نزيل في نفس الفترة من العام 2014، بحسب بيانات هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "الاتحاد" الإماراتية فقد أشارت البيانات إلى ارتفاع الليالي الفندقية إلى 10,8 مليون ليلة بنمو 15%، مقارنة مع 9,4 مليون ليلة في 11 شهراً، في وقت ارتفعت معدلات الإشغال إلى 75,2% مقارنة مع 74,6% في نفس الفترة من العام 2014 بنمو 1%.

وارتفع إجمالي الإيرادات الفندقية خلال 11 شهراً الأولى من العام 2015، بواقع 6% لتصل إلى 5,9 مليار درهم، مقارنة بـ 5,6 مليار درهم في نفس الفترة من العام 2014.

وسجلت إيرادات الغرف نمواً، بواقع 8% إلى 3,159 مليار درهم في 11 شهراً، في وقت لم يحصل فيه أي تغيير على نتائج ايرادات الطعام والشراب بنحو 2,096 مليار درهم.

وفيما يتعلق بقائمة أكثر الأسواق المصدرة للنزلاء لأبوظبي، فالسياحة الداخلية تعتلي القمة بحصة 33%، حيث شهدت فنادق العاصمة نمواً بنسبة 19% بعدد النزلاء المحليين بواقع 1,2 مليون نزيل في 11 شهراً، أما الهند، فتأتي في المرتبة الأولى في أكثر الأسواق الخارجية المصدرة للسياح، بواقع 250,2 ألف نزيل فندقي بنمو 21% وبحصة 7%، يليها السوق البريطانية بواقع 210,6 ألف نزيل بنمو 15% وبحصة 6%، ثم السوق الصينية بنمو 57% إلى163,3 ألف نزيل بحصة 4%، ثم السوق الأميركية بواقع 141,6 ألف نزيل بنمو 28% وحصة 4%.