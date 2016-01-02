إيرباص تبيع 3 طائرات إيه380 بـ1.25 مليار دولار

قالت صحيفة نيكي اليابانية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، إن شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات فازت بعقد لبيع ثلاث طائرات ركاب عملاقة إيه 380 إلى شركة الطيران اليابانية أنا في صفقة قيمتها حوالي 150 مليار ين (1.25 مليار دولار).

وأضافت الصحيفة أن الطائرات سيجري إدخالها الخدمة في السنة المالية 2018 على خطوط إلى هاواي ووجهات أخرى.

ونضبت طلبيات شراء طائرات إيه 380 في الأعوام القليلة الماضية، فيما يعكس تحولا جوهريا في الصناعة نحو الطائرات الأصغر حجما ذات المحركين والأقل تكلفة من طائرة إيرباص المهيبة ذات المحركات الأربعة والتي يمكنها حمل ما يصل إلى 525 راكبا.

ومنيت مساعي إيرباص لبيع إيه 380 بانتكاسة في 2014 عندما ألغت عقدا بقيمة ملياري دولار مع شركة طيران سكايمارك إيرلاينز اليابانية يتضمن ست طائرات بعد أن وجدت الناقلة اليابانية صعوبة في تدبير سيولة نقدية لدفع الأقساط.