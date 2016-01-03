"مهرجان دبي للتسوق 2016".. وجهة التسوق العصري بدبي

يتوقع "مول الإمارات"، وجهة التسوق والحياة العصرية الراقية التابعة لمجموعة "ماجد الفطيم"، أعداداً قياسية من المتسوقين للاستمتاع بالمجموعة الكبيرة والمتنوعة من الفعاليات الترفيهية خلال الدورة الـ 21 من مهرجان دبي للتسوق، حيث يدعو المتسوقين هذا العام إلى "الكشف عن تجارب استثنائية" خلال فترة المهرجان من 1 يناير ولغاية 1 فبراير 2016.

ويستضيف "مول الإمارات" على مدار أربعة أسابيع تجارب تسوُّق فريدة تشمل تخفيضات "فلاش" الهائلة التي تنظم لأول مرة في المنطقة وتستمر على مدار اثنتي عشرة ساعة، ويستضيف أيضاً معرضاً للمجوهرات البراقة، وفعالية «فاشن سنترال» مع إطلالة المشاهير، وفعاليات مسرحية عالمية مذهلة، إلى جانب فرص الفوز اليومية من خلال اختبار الذاكرة، وفرصة الفوز بسيارة فخمة في السحب على الجائزة الكبرى.

وللاحتفال بمرور أكثر من عقدين على انطلاقة الشراكة الوثيقة والممتدة مع مهرجان التسوق الأكبر والأشهر في المنطقة، يطلق «مول الإمارات» مفهوم تخفيضات "فلاش" الهائلة التي تصل إلى 90% وذلك للمرة الأولى في الدولة حيث تقام هذه التخفيضات غير المسبوقة يوم 1 يناير 2016.

وقال فؤاد منصور شرف، مدير تنفيذي أول، إدارة العقارات، مراكز التسوق، «ماجد الفطيم العقارية»: "دأبت ماجد الفطيم على إطلاق الأفكار المبتكرة والمتميزة منذ انطلاقة مهرجان دبي للتسوق قبل واحد وعشرين عاماً، وحرصت عاماً تلو آخر على إثراء تجربة مرتادي مراكز التسوق التابعة لها طوال أيام الحدث، وهذا العام سيكون مرتادو مول الإمارات على موعد مع تجارب جديدة أسبوعاً تلو آخر طوال أيام المهرجان. وتشمل الفعاليات المرتقبة هذا العام أول تنزيلات "فلاش" هائلة بالمنطقة وفعاليات الأزياء وإطلالات المشاهير، وسيواصل مول الإمارات مساعيه لتحقيق رؤية مجموعة ماجد الفطيم الرامية إلى حقيق أسعد اللحظات لكل الناس كل يوم".