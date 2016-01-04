"الاتحاد" تطعن على حكم "الرمز المشترك" مع إير برلين

قالت شركة الاتحاد للطيران التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها إنها تقدمت، اليوم الاثنين، بطلب استئناف لقرار أصدرته محكمة ألمانية الأسبوع الماضي ألغى حقها في البيع المشترك لتذاكر طيران رحلات على 29 مساراً تسيرها "إير برلين".



وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران جيمس هوغان في بيان عقب تقديم الطعن لمحكمة في لونبرغ: "سنكافح حتى النهاية لحماية استثمارنا وشراكتنا مع إير برلين واختيار المنافسة في قطاع السفر الجوي الألماني".



وكانت محكمة في براونشفيغ قد قالت، يوم الأربعاء الماضي، إنه لن يكون من حق الاتحاد للطيران مواصلة العمل باتفاقية المشاركة في الرمز اعتبارا من 16 يناير وحتى نهاية جدول رحلات الشتاء في مارس، وذلك لأن هذه الرحلات غير مشمولة بالاتفاقية الحالية لحقوق المرور بين ألمانيا والإمارات العربية المتحدة.