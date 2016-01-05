الخطوط السعودية تطلق خدمة تسليم الأمتعة خارج المطار

أطلقت الخطوط الجوية السعودية في مكتبها الرئيسي في الرياض، الاثنين، خدمة جديدة للمسافرين على الرحلات الدولية، حيث يمكنهم تسليم أمتعتهم وإنهاء إجراءات سفرهم من مقر نادي الخطوط السعودية في العاصمة.

وأشارت صحيفة "الرياض" إلى أن الخدمة ستقدم مجاناً من النادي الذي يقع على الدائري الشرقي وسط العاصمة، بين مخرجي 14 و15 من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 6 مساءً.

وتشهد محطة ومكتب مبيعات الخطوط السعودية الرئيسي في الرياض، حزمة من الخدمات الجديدة، وذلك ضمن التطوير الشامل الذي تشهده المؤسسة عبر برنامج التحول 2020.

ودفعت الخطوط السعودية بعدد كبير من الموظفين لإنهاء إجراءات العملاء سريعاً، منهم 23 موظفاً في الفترة الصباحية، و28 موظفاً للفترة المسائية، إلى جانب توفير 6 موظفين في قسم الإرجاع بالمكتب، وتم تأمين موظفين لاستقبال العميل ومساعدته.

وقدم مكتب الخطوط السعودية في حي المروج، خدمات متنوعة مثل: الحجوزات، وشراء التذاكر، وحجز الناقلات، والأكسجين، وخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة، وزيادة العفش بحجز مسبق، والفرسان، والتذاكر الحكومية، وقسم نسائي متكامل يعمل به أربعة موظفين.