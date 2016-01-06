الاتحاد والإمارات ضمن أكثر 20 شركة طيران أماناً بالعالم

حافظت "طيران الإمارات" و"الاتحاد للطيران" على تصنيفهما ضمن قائمة أكثر 20 شركة طيران أماناً على مستوى العالم خلال 2015، للعام الثاني على التوالي، حسب رصد عالمي شمل أداء 407 ناقلات طيران في العالم، وفقاً لما نشرته صحيفة "الاتحاد".

وبحسب نتائج الرصد الذي أجراه موقع "إيرلاين رايتنغ"، فلم تدخل قائمة خطوط الطيران الأكثر أمنا، أي شركة أخرى من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ونشر الموقع قائمة شركات الطيران بالترتيب الأبجدي، وتضمنت «إيرنيوزيلند» و«آلاسكا إيرلاينز» و«أوول نيبون» و«أميركان إيرلانيز» و«كاثي باسيفيك» و«طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران»، و«إيفا إير» والطيران الفنلندي، و«هاواوي ايرلانيز» و«يابان إيرلانز» و«كي إل إم» و«لفوتهانزا» و«الاسكندنافية» وطيران سنغافورة و«سويس اير» و«يونايتد ايرلاينز» و«فيرجين اتلانتك» و«فيرجين أستراليا». واشتركت كل الشركات في تقدير 7 نجوم، وتبوأت «كانتاس» الأسترالية المرتبة الأولى، على خلفية سجلها النظيف على مدار تاريخها الذي يعود لنحو 95 عاماً.

وكشف الموقع عن تحسن ملحوظ في السلامة الجوية خلال العام الماضي مقارنة مع العام 2014، الذي كان الأسوأ في صناعة الطيران منذ سنوات عديدة، مشيراً إلى أن 2015 شهد 16 حادث طيران بالغ نتجت عنه 560 حالة وفاة، مقارنة مع العام 2014 الذي شهد 21 حادثاً كارثياً، نتجت عنه 986 حالة وفاة. وأشار التقرير إلى أن شركات الطيران العالمية نقلت خلال العام 2015 أكثر من 3,6 مليار راكب على متن 34 مليون رحلة جوية.

ويعتمد الموقع في تصنيفه على عمليات حسابية مبنية على تدقيق هيئات الطيران والجمعيات والمراجع الحكومية، فضلاً عن سجلات الحوادث والوفيات للشركة والإجراءات والمعايير المتبعة في ما يتعلق بالسلامة والأمان.