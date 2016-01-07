أرخص تذكرة طيران في العالم بـ 1.4 دولار !

تعتزم شركة الطيران الصينية "سبرنغ إيرلاينز" تسيير خط طيران مباشر بين مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي وسط الصين والعاصمة اليابانية طوكيو الشهر المقبل، كما تعتزم تقديم عروض ترويجية لأول رحلة حيث سيكون سعر التذكرة 9 يوان صيني أي ما يعادل 1.4 دولار.

وأشارت وكالة "شينخوا" وفقاً لصحيفة "البيان" إلى اعتزام الشركة تسيير 3 رحلات أسبوعياً على هذا الخط أيام الاثنين والأربعاء والسبت، اعتباراً من 13 فبراير المقبل وتستخدم الشركة طائرات بوينغ 800-737 على هذا الخط.

وتعمل "سبرنغ إيرلاينز" منذ يوليو 2005 وهي شركة الطيران الوحيدة منخفضة التكاليف في الصين.