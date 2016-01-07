طيران الإمارات تعزز خدمة لوس أنجلوس برحلة يومية ثانية

أعلنت طيران الإمارات عن خطط لإطلاق خدمة يومية ثانية من دون توقف بين دبي ولوس أنجلوس، وذلك اعتباراً من 1 يوليو 2016.

وسوف تلبي الرحلة اليومية الجديدة الطلب المتزايد على السفر من دبي إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة الأميركية، كما ستسهل على المسافرين من لوس أنجلوس متابعة رحلاتهم عبر دبي إلى العديد من الوجهات ضمن شبكة خطوط طيران الإمارات العالمية.

وسوف تعمل الرحلات الجديدة بطائرات من طراز إيرباص A380-800ULR.

وقال هيوبرت فراخ، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية: "سوف توفر الخدمة اليومية الجديدة مزيداً من الخيارات للمسافرين بين دبي ولوس أنجلوس، وانتقالاً سهلاً عبر دبي للمسافرين من لوس أنجلوس وإليها. ويمكن للمسافرين إلى العديد من الوجهات في الولايات المتحدة، مثل ميدفورد وماموث ليكس ومونتري وبورت لاند وسانتا روزا، متابعة رحلاتهم بسهولة من لوس أنجلوس مع شركائنا فيرجن أميركا وألاسكا إيرلاينز".

واعتباراً من 1 يوليو 2016، سوف تغادر الرحلة اليومية الجديدة "إي كيه 217" مطار دبي الدولي في الساعة 3 بعد الظهر، لتصل إلى لوس أنجلوس في تمام الساعة 8 مساء. أما رحلة العودة "إي كيه 218"، فسوف تقلع من مطار لوس أنجلوس الدولي في الساعة 10:30 ليلاً، لتصل إلى دبي بعد 16 ساعة تقريباً في الساعة 1:30 من صباح اليوم التالي.

وتعد لوس أنجلوس ثاني كبريات الحواضر الأميركية ومدينة عالمية متعددة الوجوه، وعلى الرغم من شهرتها كعاصمة عالمية للترفيه بوجود استوديوهات هوليوود، إلا أن لوس أنجلوس تعتبر أيضاً واحدة من أكبر المراكز الصناعية في الغرب الأميركي، وتدعم صناعة الفضاء والطيران.