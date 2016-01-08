28 مهرجاناً سياحياً في السعودية منتصف 2016

تشهد إجازة منتصف العام الدراسي الحالي انطلاق 28 مهرجاناً وفعالية سياحية في مختلف مناطق السعودية، وذلك ابتداء من نهاية هذا الأسبوع، بحسب ما نشرته صحيفة "المدينة".

وأنهت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وشركاؤها في المناطق، الإعداد لهذه المهرجانات التي تتنوع فعالياتها ما بين اجتماعية وتراثية ورياضية وترفيهية وثقافية وأنشطة تناسب كل شرائح المجتمع.

وتستقبل منطقة حائل مهرجان الصحراء الدولي خلال الفترة من 27 ربيع الأول وحتى 5 ربيع الآخر، فيما تشهد منطقة القصيم في إجازة منتصف العام الدراسي فعاليات مهرجان ربيع بريدة، ومهرجان الغضا بعنيزة. أما في منطقة مكة المكرمة فتجري فعاليات مهرجان جدة التاريخية "كنا كدا"، ومهرجان هيا جدة للتسوق، وأيضا فعاليات قرية الكرا السياحية بالطائف، ومهرجان الحارة المكية الثالث، والمخيم البري، ومارثون الفروسية بمكة.

وتقام في المنطقة الشرقية خمسة مهرجانات منوعة هي: مهرجان ربيع النعيرية، ومهرجان الخبر السياحي، وأحساء أكشن، وسوق القيصرية بالأحساء.

وتحتفي منطقة الحدود الشمالية بإجازة منتصف العام من خلال مهرجان الأسر المنتجة الخامس، والمخيم الربيعي بروضة هباس.

وفي منطقة الجوف، هناك مهرجان الزيتون بسكاكا، وبمنطقة الباحة يقام مهرجان ربيع قلوة، أما منطقة المدينة المنورة فتستضيف ثلاثة مهرجانات، حيث يقام مهرجان الربيع في ينبع، ومهرجان الزهور، ومهرجان المذاق السعودي بالمدينة المنورة.

وتستقبل منطقة جازان فعالية الفروسية، والقرية التراثية، ومهرجان جازان الشتوي، فيما يقام في منطقة عسير مهرجان الحريضة الشتوي، ومهرجان محايل الشتوي، وفي منطقة تبوك فعالية الحرف والصناعات اليدوية، ومهرجان ربيع أملج.