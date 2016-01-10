السعودية: 206 مليارات ريال إنفاق متوقع على السياحة

توقع تقرير صادر عن الوحدة الاقتصادية بصحيفة "الجزيرة" أن يصل حجم الإنفاق السياحي الممكن بالسعودية خلال الثلاث سنوات المقبلة إلى حوالي 206 مليارات ريال، محققة زيادة عن مستواها الحالي (102 مليار ريال) بنسبة 100%.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإنفاق ينقسم إلى حوالي 42 مليار ريال على السياحة المحلية، وحوالي 52 مليار ريال إنفاق على السياحة المستبدلة من السياحة المغادرة، وحوالي 112 مليار ريال إنفاق على السياحة الدينية والأعمال والمؤتمرات والأصدقاء. إضافة إلى أن السياحة بالمملكة تمتلك إمكانات تنموية هائلة تحتاج للاستغلال الأمثل.