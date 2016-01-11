ألمانيا تستقبل 216 مليون مسافر في أجوائها خلال 2015

سجل عدد المسافرين الذين استخدموا كبرى مطارات النقل الألمانية ارتفاعا ملحوظا في العام الماضي بلغ نحو 216 مليون راكب.

ووفقاً لـ "الألمانية"، فقد توقع ماركوس إنجمان من اتحاد مطارات النقل الألمانية "إيه دي في"، أن تصل نسبة النمو في عدد الركاب في عام 2015 إلى نحو 4% ومن المتوقع أن يصل عدد المسافرين في مطاراتنا نحو 216 مليون راكب.

وأكد إنجمان أنه على الرغم من عدم إعلان كل المطارات أعداد المسافرين فيها خلال العام الماضي بعد فإننا نتوقع بشكل أساسي أن يكون مجمل نتائج قطاع النقل الجوي في ألمانيا في ذلك العام إيجابيا.

وأضاف إنجمان أن من العوامل، التي ساعدت قطاع النقل الجوي في العام الماضي كان تدني أسعار الكيروسين، الذي استفادت منه كثير من الخطوط الجوية بعد سنوات طويلة، مشيرا إلى أن المطارات الألمانية المتوسطة الحجم جاءت في طليعة المطارات التي حققت نموا بالإضافة إلى المطارات الكبرى الكلاسيكية.

وعلى سبيل المثال، أفاد اتحاد "إيه دي في" بأن عدد المسافرين في مطار هانوفر بلغ في العام الماضي نحو 5.5 مليون راكب، كما أن حجم البضائع المشحونة عبره بلغ 1400 طن، وقال راؤول هيله الرئيس التنفيذي للمطار، إننا حققنا في العام الماضي نموا في عدد الركاب يزيد على 3% وفي الشحن 70 في المائة، ويبدو هيله متفائلاً حيال العام الجاري بعدما أظهرت نتائج 2015 تحقيق أرباح، وصارت الشركات قادرة مرة أخرى على توزيع حصص أرباح.

ومن المتوقع أن تحقق "لوفتهانزا" أكبر شركة طيران في ألمانيا، ومقرها الرئيسي في كولونيا، وتتخذ من مطار فرانكفورت الدولي مركزاً لعملياتها، أن تصل أرباحها الكلية في العام الماضي إلى 1.25 مليار

