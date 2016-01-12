طيران الإمارات ترفع السعة المقعدية إلى زامبيا وزيمبابوي

أعلنت طيران الإمارات عن تطوير خدمتها اليومية ورفع السعة المقعدية إلى زامبيا وزيمبابوي، وذلك بتشغيل طائرة بوينغ 777-300ER مقسمة إلى ثلاث درجات على هذا الخط الحيوي اعتبارا من 1 فبراير 2016.

وسوف تحل البوينغ 777-300ER محل طائرة الإيرباص المستخدمة حالياً، حيث ستوفر الطائرة الجديدة سعة مقعدية إضافية قدرها 97 مقعداً.

وقال أورهان عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية لمناطق أميركا الوسطى واللاتينية وجنوب إفريقيا: "نعمل دوماً على تطوير وتحسين خدماتنا، ويؤكد استخدام البوينغ 777-300ER على خط لوساكا-هراري التزامنا بتوفير مزيد من الراحة والخدمات لركابنا على رحلاتنا اليومية إلى زامبيا وزيمبابوي".

وأشار عباس إلى أنه "بالإضافة إلى تحسين المنتج الجوي، سوف نوفر أيضاً مزيداً من المقاعد لتلبية الطلب المتنامي على هذا الخط، ليس على الرحلات المغادرة من زيمبابوي وزامبيا وحسب، وإنما أيضاً لخدمة القادمين من دول عديدة، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا. كما أننا سوف نواصل تعزيز العلاقات التجارية والسياحية بين زيمبابوي وزامبيا وأسواقهما الخارجية عبر شبكة خطوطنا العالمية المتنامية، من خلال توقف واحد في دبي".

وتشمل الوجهات الرئيسة للمسافرين من زامبيا وزيمبابوي كلا من دبي ولندن وبكين ونيويورك وهونغ كونغ ومانشستر ودلهي.

ومن المتوقع أن يستفيد التجار والشركات من الحمولة الأكبر للبوينغ 777، التي توفر طاقة شحن قدرها 23 طناً في كل اتجاه، ما سيدعم صادرات زيمبابوي وزامبيا من الخضراوات والأزهار، ووارداتهما التي تتضمن المستحضرات الدوائية ومعدات التعدين.