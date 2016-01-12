طيران الإمارات تشغل "إيرباص أيه 380" على خط واشنطن

أعلنت طيران الإمارات أمس عن خطط لتطوير خدمتها اليومية إلى واشنطن دي سي، من خلال تشغيل طائرة إيرباص إيه 380 -800 على هذا الخط، بدلاً من الطائرة بوينغ آى آر 777-300 العاملة حالياً، اعتباراً من 1 فبراير المقبل. وقالت طيران الإمارات في بيان أمس "تأتي خطوة تعزيز السعة المقعدية لتلبية الطلب القوي، والمحافظة على السعة على هذا الخط، عقب إعلان يونايتد إيرلاينز عن وقف عملياتها على خط دبي - واشنطن اعتباراً من 25 يناير الجاري".

وقال تيم كلارك رئيس طيران الإمارات "تعد خدمتنا إلى واشنطن دي سي واحدة من أنجح الخطوط، وأعلاها ربحية، ورغم المستويات العالية لملاءة المقاعد فقد قررت يونايتد إيرلاينز الانسحاب من هذا الخط". وأشار إلى أن مواعيد مغادرة الرحلات على خط دبي - واشنطن دي سي ستبقى كما هي من دون تغيير.

على صعيد آخر، تعتزم طيران الإمارات تسيير رحلة يومية ثانية إلى مدينة جنيف السويسرية اعتباراً من أول يونيو 2016. وسترفع هذه الرحلة اليومية السعة المقعدية التي توفرها طيران الإمارات إلى سويسرا بنسبة 26%: حيث ستعمل بطائرة بوينغ بتقسيم الدرجات الثلاث.

وقال تيري أوكوك نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية لمنطقة أوروبا وروسيا: "إن جنيف تعتبر وجهة سياحية جذابة بمعالمها الشهيرة، وتعد مقراً لأكبر عدد من المنظمات الدولية، مثل المقر الأوروبي للأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، ما يجعلها مركزاً دبلوماسياً ومصرفياً". وأشار إلى أن خدمة "طيران الإمارات" اليومية الحالية إلى جنيف تحظى بطلب عالٍ على مدار العام من السياح ورجال الأعمال.

وأضاف أوكوك أن الرحلة اليومية الثانية ستتيح لطيران الإمارات تلبية الطلب المتزايد، وتقديم تسهيلات أوسع للذين يواصلون سفرهم عبر دبي إلى دول عديدة في إفريقيا وجزر المحيط الهندي وبالي وتايلاند.