مطار دبي أكثر مطارات العالم ازدحاماً للعام الثاني

مع إعلان مطارات دبي أن أعداد المسافرين حتى نوفمبر الماضي ارتفع إلى 70.9 مليون مسافر، فإنه من المتوقع أن يرتفع العدد الكلي للمسافرين عبر مطار دبي في 2016 إلى أكثر من 77.5 مليون مسافر، قياساً على معدل المسافرين الشهري في المطار خلال العام الماضي، الذي بلغ 6.5 مليون مسافر.

وبات في حكم المؤكد أن يحافظ مطار دبي الدولي على مكانته كأكبر مطار في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين، للسنة الثانية على التوالي، بحسب صحيفة "البيان".

وتشير بيانات مطار هيثرو الدولي في لندن أن أعداد المسافرين خلال العام الماضي بلغت 73.9 مليون مسافر.

ونقلت "البيان" عن صحيفة "فاينانشيال تايمز" اللندنية استبعادها أن يسترد مطار هيثرو الدولي مكانته كأكثر مطارات العالم ازدحاماً من حيث عدد المسافرين الدوليين، موضحة أن دبي انتزعت التاج منه في 2014، ولا تزال بانتظار إعلان عدد ركابها في 2015، لكنه من المتوقع أن يتخطى 79 مليون مسافر.