13000 غرفة فندقية جديدة في دبي قبل نهاية 2016

من المتوقع أن يرتفع عدد الغرف الفندقية في دبي إلى 109 آلاف غرفة قبل نهاية العام 2016، مع دخول 13 ألف غرفة فندقية جديدة للسوق خلال العام، وفقاً لما نشرته صحيفة "البيان".

ونقلت الصحيفة عن دراسة صادرة عن شركة فيابيليتي للاستشارات أن "سوق دبي لا يزال يعد واحداً من أكثر الأسواق جاذبية لكبرى العلامات الفندقية التي تخطط لافتتاح المزيد من المنشآت الفندقية في الإمارة خلال السنوات الأربع المقبلة".

وأضافت أنه خلال السنوات الثلاث المقبلة ستدخل سوق دبي 37500 غرفة فندقية، منها 13 ألف غرفة في العام الجاري تمثل 34% من إجمالي أعداد الغرف التي ستدخل السوق حتى 2019.

وخلال العام المقبل تستقبل الإمارة 11 ألف غرفة، وفي العام الذي يليه سيدخل السوق 10 آلاف غرفة، ثم 3500 غرفة بحلول 2019، ليصل إجمالي عدد الغرف إلى 162315 غرفة مع نهاية العام 2019.