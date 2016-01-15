الاتحاد للطيران تتوقع تسيير رحلات مع إير برلين مستقبلاً

قالت شركة الاتحاد للطيران إن القرار الذي أصدرته محكمة ألمانية، أمس الخميس، يعني أنه من المتوقع حصولها على الموافقة لتسيير رحلات الرمز المشترك مع إير برلين في المستقبل.

وكانت محكمة استئناف في ألمانيا قد قضت، الخميس، بالسماح للاتحاد للطيران بالاستمرار في تسيير 26 من بين 31 رحلة مشاركة في الرمز مع إير برلين، في جدول الرحلات الشتوية الذي ينتهي في مارس، مستندة إلى الاتفاقية الثنائية التي جرى التوصل إليها بين ألمانيا والإمارات العربية المتحدة في العام 2000.

وقالت الاتحاد للطيران في بيان اليوم الجمعة: "تفسير المحكمة لاتفاقية الخدمات الجوية بين الإمارات العربية المتحدة وألمانيا يعني أيضا أن الاتحاد للطيران ستستطيع الاستمرار في تسيير جميع هذه الرحلات الخاصة بالرمز المشترك بعد جدول الشتاء".