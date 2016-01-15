300 رحلة للخطوط السعودية إلى 3 وجهات بإجازة منتصف العام

بلغ عدد رحلات شركة الخطوط الجوية السعودية إلى ثلاث محطات خارجية هي دبي واسطنبول والقاهرة، منذ أول يوم في إجازة منتصف العام الدراسي الحالي، 300 رحلة مجدولة وإضافية حتى يوم الأربعاء، من كل مطارات المملكة، وبلغ عدد سعاتها المقعدية أكثر من 69 ألف مقعد.

ونقلت صحيفة "الوطن" من مصادر في الخطوط السعودية أن المطارات الثلاثة الرئيسية، ممثلة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ومطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار الملك فهد الدولي في الدمام، استحوذت على النسبة الأكبر في عدد الطائرات والسعات المقعدية، إضافة إلى المطارات الأخرى في المملكة، والتي تصل رحلاتها إلى تلك الوجهات الثلاث مباشرة عبر هذه المطارات.

وأكدت المصادر للصحيفة أن محطة دبي شكلت العدد الأكبر للطائرات الخاصة بالشركة السعودية، بواقع 131 رحلة مجدولة وإضافية، وبلغ عدد السعات المقعدية لها 30644 مقعدا. فيما حلت محطة القاهرة في المرتبة الثانية من ناحية عدد الرحلات التي سيرتها الشركة السعودية منذ بدء الإجازة بواقع 124 رحلة، بلغ عدد سعاتها المقعدية 30333 مقعدا.

وسجلت محطة اسطنبول عدد 44 رحلة مجدولة من كل المطارات بلغ فيها عدد السعات المقعدية 8514 مقعدا، ليشكل ذلك ما مجموعه 300 رحلة مجدولة وإضافية انطلقت من كل مطارات المملكة بواقع 69491 مقعدا هو مجموع السعات المقعدية لكل الرحلات التي اختارها المسافرون لهذه الوجهات الثلاث.