خبير سياحي: دبي تتفوق كثيرا بجودة الخدمة الفندقية

قال خبير الضيافة المتخصص وعميد كلية إدارة الأعمال في جامعة "ولونغونغ" في دبي، باري أوماهوني، إن دبي تتفوق على العديد من المدن في الجودة وتحتضن نخبة من الفنادق الفريدة والفاخرة، وعلى ذلك أن يكون مدعوماً بخدمة ممتازة، مؤكداً في الوقت نفسه أن فنادق دبي بحاجة إلى التفوق في جودة الخدمة خلال الفترة التي تسبق إكسبو 2020 لضمان عدم فقدانها لتنافسيتها لاحقاً.

ورأى أن تدريب وتطوير الموظفين هو العامل الأساسي في تحسين الخدمة، مشيرا إلى أن القطاع الفندقي يسعى إلى زيادة المبيعات في الأوقات الصعبة من خلال تخفيض الأسعار، بحسب "الخليج" الإماراتية.

وأضاف: "على اعتبار أن دبي تعرف عالمياً بمستويات الخدمة العالية، فإن التوجهات إلى توفير خصومات كبيرة سيحدث تآكلا في الأرباح ويؤدي في النهاية إلى فشل تجاري، وهذا هو سبب زيادة تعزيز تجربة الخدمة الذي يعد المفتاح لتحقيق الاستدامة والنمو في المستقبل".