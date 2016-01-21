مهرجان تايلاند السياحي يحقق عوائد بـ8.5 مليون دولار

أعلنت هيئة تايلاند للسياحة أن مهرجان السياحة 2016 بنسخته الـ 36 قد تكلل بنجاحٍ ملموس بتحقيق عوائد اقتصادية وصلت إلى 309,791,423 باهت تايلاندي ما يعادل 8.5366 مليون دولار، كما إنه جذب أكثر من 671,411 ألف زائر من جميع دول العالم،على نحوٍ أمضوا فيه تجربة جديدة تعكس مزيج من تناغم الثقافات و نمط الحياة التايلاندية في آنٍ معاً، من جهة آخرى عقد هذا الحدث البارز في الفترة مابين 13-17 يناير 2016 في حديقة لومبيني الكائنة في العاصمة بانكوك.

وقال الدكتور يوثاساك سوباسورن، محافظ هيئة تايلاند للسياحة، "إن الإيرادات المتولدة للعام الجاري تمثل زيادة قدرها 35.2 % مقارنة مع 2015، إضافة إلى أنها تجاوزت توقعات الهيئة بنسبة 25%، وهذا يشير إلى الاتجاه الكبير لصناعة السياحة في تايلاند، ونوه إلى أن المهرجان لعب دوراً محورياً في رفع الوعي تجاه السياحة الداخلية في عموم البلاد،وأضاف قائلاً أننا نأمل بتعزيز مستوى السفر المحلي الذي سيعود بفوائد اقتصادية على كافة أنحاء المجتمع التايلاندي في 2016.

من جانب آخر ارتفع عدد الزوار العام الحالي بالنظر إلى نسخة 2015 بقدر 9.5 % ،وخلال الأيام الخمسة للمهرجان السياحي.

وأوضح يوثاساك بأن الفعاليات والنشاطات في مهرجان السياحة 2016 ،شكلت جزءاً من الالهام السياحي للجميع من الأجانب، السكان المحليين والزوار الذي اكتشفوا سحر المناطق التي شملها الاحتفال،الذي سيدعم مدخولات المجتمعات المحلية على الصعيد الوطني.

