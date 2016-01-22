"فلاي دبي" تعلن وصولها إلى ثلث سكان العالم

قال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران "فلاي دبي"، حمد عبيدالله، إن شبكة وجهات الشركة نمت خلال 6 سنوات لتغطي أكثر من 90 وجهة بمجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا وروسيا وشبه القارة الهندية، ضمن دائرة مركزها دبي، ويبلغ نصف قطرها 6000 كيلومتر، إذ تستطيع الشركة الوصول إلى 4.5 مليار نسمة، مما يشكل ثلث تعداد سكان العالم تقريباً.

وأوضح عبيدالله في تصريحات أدلى بها لصحيفة "الوطن" السعودية أن دول مجلس التعاون الخليجي تعدّ سوقا مهمة بالنسبة لـ"فلاي دبي"، إذ تخدم السوق السعودية من خلال 14 نقطة، بما يتيح للمسافرين بين البلدين زيارة الأهل والأصدقاء بيسر وسهولة.

وأضاف أن "فلاي دبي" تحدت المفاهيم التقليدية في سوق الطيران، وابتعدت عن الصورة النمطية المرتبطة بمفهوم الطيران الاقتصادي، إذ أتبعت الشركة هيكلية عمل للمحافظة على تكاليف تشغيل منخفضة، وقامت بإضافة درجة رجال الأعمال لتتيح للمسافرين الحصول على مزيد من الخصوصية والراحة على متن الرحلة.