تسيير 107 رحلات طيران أسبوعياً بين السعودية والبحرين

وقعت السعودية والبحرين مذكرة تفاهم على هامش الدورة الرابعة لمعرض البحرين الدولي للطيران، لتمنح تلك الاتفاقية شركات الطيران في البلدين تشغيل 107 رحلات أسبوعية في كل اتجاه، منطلقها العلاقات الراسخة والمتميزة.

وبموجب هذه الاتفاقية سوف تتمكن شركة طيران الخليج من زيادة رحلاتها إلى جدة لتصبح 28 رحلة في الأسبوع بمعدل أربع رحلات يومياً، و35 رحلة إلى الرياض بمعدل خمس رحلات يوميا، إضافة إلى 37 رحلة أسبوعيا إلى الدمام، و7 رحلات إلى المدينة المنورة، مع منح إمكانية تشغيل أي عدد من الرحلات الإضافية، بحسب جريدة "الرياض".

كما منحت الاتفاقية لشركة طيران الخليج حق الربط بين المطارات الداخلية بالمملكة العربية السعودية والتي تمكن شركة الخليج التشغيل من مملكة البحرين إلى كل من الدمام وجدة على رحلة واحدة وكذلك جدة والرياض، إضافة إلى إمكانية التعاون بين شركات الطيران البحرينية والسعودية بما يعود بالنفع على الجانبين.