أزمة السياحة بـ"شرم الشيخ" تؤرق الحكومة المصرية

تعول الحكومة المصرية على السياحة الداخلية خلال إجازة نصف العام الدراسي لإعادة الحياة من جديد إلى المنتجعات والمزارات السياحية التي تعاني ركوداً منذ حادث سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء في أكتوبر الماضي، وتعليق الرحلات السياحية الروسية والبريطانية إلي المنتجعين الشهيرين شرم الشيخ والغردقة.

وأعلنت شركة مصر للسياحة، ذراع التسويق السياحي الحكومية، بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، عن برامج ترويجية للعائلات المصرية لقضاء عطلة نصف العام الدراسي في كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، غير أن إلغاء الدعم الحكومي للبرامج السياحية للمصريين خلال عطلة نصف العام الدراسي، ربما لا يشجع عائلات مصرية عديدة على قضاء عطلاتها في هذه المواقع التي تراجعت فيها نسب الأشغال الفندقي إلى 20-30%، حسب عاملين في الفنادق.

وعقب تعليق الرحلات السياحية الروسية والبريطانية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة، أعلنت وزارة السياحة المصرية عن مبادرات لمواجهة الهبوط المتوقع في حركة السياحة الوافدة للبلاد، منها تحمل مبلغ 500 جنيه من تكلفة البرامج السياحية لكل فرد، يقضي عطلته في شرم الشيخ والغردقة، بيد أن سامي محمود، رئيس هيئة تنشيط السياحة، قال: "تم إلغاء الرحلات المدعمة خلال إجازات منتصف العام، نظراً لارتفاع نسب الأشغال في غالبية الفنادق خلال تلك الفترة"، وفقا لما نقلته صحيفة "الاتحاد".

وتضررت منتجعات شرم الشيخ والغردقة من تراجع السياحة الروسية والبريطانية التي تشكل نحو 70% من الحركة السياحية للمنتجعين، وقدرت وزارة السياحة حجم الخسائر من تعليق الرحلات السياحية القادمة من البلدين بنحو 2,2 مليار جنيه شهرياً، ونحو 6,6 مليار جنيه خلال الأشهر الثلاثة منذ وقف هذه الرحلات في نوفمبر الماضي.

ومنذ ثلاثة أيام، أعلنت وزارة السياحة تراجع الإيرادات السياحية للبلاد خلال العام 2015 بنسبة 18% لتصل إلى 6,1 مليار دولار مقارنة مع 7.5 مليار دولار في العام 2014، كما انخفض عدد السياح بنسبة 6% خلال العام الماضي، ليصل إلى 9.5 مليون سائح مقارنة مع نحو 10 ملايين سائح في 2014.

