"الاتحاد للطيران" تلغي رحلاتها لواشنطن بسبب العاصفة

تسببت عاصفة جوناس الشتوية في تعطيل كبيرٍ للرحلات المتجهة من وإلى الساحل الشمالي الشرقي للولايات المتحدة الأميركية، خلال يومي عطلة نهاية الأسبوع 23 و24 يناير.

ونظراً لتدهور الظروف الجوية المستمر على مستوى مطار دوليس في واشنطن والآثار التي خلفتها، اضطرت الاتحاد للطيران مجبرة إلى إلغاء الرحلة EY131، والرحلة EY130 ليوم 24 يناير من واشنطن إلى أبوظبي، بحسب ما أفادت الناقلة في بيان.

ومن المتوقع أن تتأخر الرحلتان المتجهتان إلى ومن نيويورك ليوم 24 يناير، وهما الرحلة EY103 من أبوظبي إلى نيويورك مطار جي أف كينيدي، والرحلة EY102 من نيويورك مطار جي أف كينيدي إلى أبوظبي. وتواصل فرق الاتحاد للطيران العاملة في المطار تقديم المساعدة للضيوف المتأثرين جراء إلغاء تلك الرحلات.