دبي للتسوق يرفع أعداد المسافرين 5% عبر "الإمارات"

أكد ماجد المعلا نائب رئيس أول "طيران الإمارات" لدائرة العمليات التجارية أن مهرجان دبي للتسوق ـ الذي بدأ فاعلياته منذ بداية العام الحالي ـ أسهم في زيادة أعداد المسافرين على رحلات شركة "طيران الإمارات" بنسبة 5% خلال الشهر الحالي.

وقال المعلا في تصريح صحافي له في دبي اليوم إن مهرجان دبي للتسوق بات واحدا من المهرجانات التي وضعت بصمتها على صناعة المهرجانات العالمية وأصبح موسما مهما للكثيرين من السياح الذين يحرصون على التواجد في دبي خلال فترة انعقاده التي تمتد شهرا واحدا.

وأشار في حوار أجراه معه المركز الإعلامي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ـ التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري الجهة المنظمة لمهرجان دبي للتسوق ـ إلى أن الدورة الحالية الـ21 لمهرجان دبي للتسوق ساهمت في زيادة حركة الركاب على رحلات طيران الإمارات بنسبة خمسة بالمائة وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح المعلا أن نسب الإشغال كانت مرتفعة خلال الشهر الحالي وصلت إلى 85% لا سيما من الوجهات الخليجية والهند كما ساهم الحدث أيضا في استقطاب سياح من أسواق جديدة مثل السويد واسبانيا وفرنسا.

ولفت إلى أن طيران الإمارات أطلقت خدمات جديدة إلى ست وجهات عالمية في العام الماضي وأن هذه الوجهات شهدت حركة نشطة وتدفقا للسياح خصوصا خلال مهرجان دبي للتسوق.

