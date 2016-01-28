"الإمارات" تشغل رحلة يومية خامسة إلى كولومبو في أغسطس

أكدت طيران الإمارات إلتزامها تجاه سريلانكا من بغعلانها عن خطط لتشغيل رحلة يومية خامسة بين دبي وكولومبو، التي تعد عاصمة سريلانكا التجارية.

واعتباراً من 1 أغسطس المقبل، ستبدأ طيران الإمارات في تشغيل الرحلة اليومية الخامسة بين المدينتين، ليرتفع بذلك عدد الرحلات على هذا الخط إلى 41 رحلة أسبوعياً. وسوف تضيف هذه الرحلة الجديدة 2520 مقعداً وسعة شحن إضافية تصل إلى 161 طناً في الأسبوع الواحد في كل اتجاه بين كولومبو ودبي.

وقال أحمد خوري، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية لمنطقة غرب آسيا والمحيط الهندي: "تعد كولومبو وجهة شعبية لكلٍ من المسافرين من رجال الأعمال والسياح على السواء، فضلاً عن كونها نقطة انطلاق مثالية إلى أبرز الوجهات السياحية في سريلانكا بما فيها شواطئ الساحل الغربي والمناطق الريفية الواقعة شمال البلاد".

وأضاف أحمد خوري بقوله: تتيح هذه الرحلة الجديدة لمسافرينا قدراً أكبر من المرونة في التخطيط لسفرهم، كما تتيح لهم خيارات أكبر لاكتشاف هذه الوجهة المثيرة، كما توفر أمام المسافرين من سريلانكا خيارات أوسع لمتابعة رحلاتهم عبر دبي إلى وجهات أخرى ضمن شبكة طيران الإمارات العالمية المتنامية باستمرار.

ويتمتع المسافرون على رحلات طيران الإمارات بمستويات الخدمة الرفيعة التي اشتهرت بها الناقلة والتي يوفرها أفراد أطقم الخدمة متعددو اللغات، بمن فيهم أكثر من 150 سريلانكياً، بالإضافة إلى تناول تشكيلات من أشهى الوجبات والتمتع بخيارات ترفيهية واسعة عبر نظام المعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية. ويوفر النظام، الذي استأثر بجائزة سكاي تراكس لأفضل نظام ترفيهي في الأجواء على مستوى العالم لمدة 11 عاماً متتالية، أكثر من 2000 قناة تلفزيونية وإذاعية حسب الطلب، تعرض أحدث الأفلام والبرامج التلفزيونية والألعاب والكتب المسموعة والموسيقى من كافة أنحاء العالم.

وبدءاً من 1 أغسطس، ستنطلق الرحلة رقم "ئي كيه 648"، بطائرات البوينج الحديثة 777-300ٌُ، من مطار دبي الدولي في تمام الساعة 1:55 بعد الظهر يومياً، لتصل إلى كولومبو في تمام الساعة 19:55 مساءً. أما رحلة العودة، رقم "ئي كيه "649، فتغادر مطار باندارانايكه الدولي في تمام الساعة 10:10 ليلاً لتهبط في دبي، في تمام الساعة 01:00 بعد منتصف الليل (صباح اليوم التالي).

وكانت طيران الإمارات قد بدأت رحلاتها إلى سريلانكا في ابريل 1986، ما أتاح ربط هذه الجزيرة الساحرة بشبكة الرحلات العالمية المتنامية للناقلة التي تغطي الآن 150 وجهة.

وتشغل طيران الإمارات أربع رحلات بين دبي وكولومبو في كافة أيام الأسبوع ما عدا الأربعاء، الذي تقوم فيه بتشغيل ثلاث رحلات فقط. وتعود إحدى هذه الرحلات اليومية إلى دبي عبر ماليه عاصمة جزر المالديف. وعلاوة على ذلك، تشغل طيران الإمارات أيضاً رحلة يومية بين كولومبو وسنغافورة، ما يتيح للمسافرين متابعة رحلاتهم إلى سنغافورة ومنها إلى استراليا.