السعودية: 104 مليارات ريال حجم الإنفاق على سياحة الداخل

ارتفع حجم الإنفاق على الرحلات السياحية الداخلية في السعودية بأكثر من 100% خلال السنوات العشر الماضية، حيث ارتفع بنهاية العام 2015 إلى أكثر من 104 مليارات ريال، في حين كان حجم الإنفاق في حدود 54 مليار ريال في العام 2005، و57 مليار ريال في 2010، وفقا لما نشرته صحيفة "الرياض".

وأشارت إحصاءات مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، إلى أن مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2015، ارتفعت إلى أكثر من 80 مليارا بعد أن وصلت في 2010 إلى أكثر من 61 مليار ريال، وأكثر من 36 مليار ريال في 2005. وبلغ عدد الرحلات السياحية الداخلية في العام الماضي 58,553 مليون رحلة، بعدما وصل إلى 33 مليون رحلة في 2010.

وأوضحت الصحيفة أن حصص الغرض من الزيارة للرحلات السياحية المحلية توزع على عدد من الأهداف، أبرزها زيارة الأصدقاء والأقارب التي استحوذت على ما يقارب 32.5% من أغراض الرحلات السياحية، تلتها العمرة بـ26.5%، ومن ثم الترفيه والتسلية لغرض السياحة الذي بلغت نسبته 18.9%.

وتصدرت منطقة مكة المكرمة (مكة المكرمة وجدة والطائف) الوجهات السياحية الأكثر زيارة، ثم المدينة المنورة، فالمنطقة الشرقية، ثم منطقة الرياض، حيث استحوذت على 11% من إجمالي عدد الرحلات السياحية المحلية بـ3.8 مليون رحلة في 2014.