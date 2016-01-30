الخطوط السعودية تضيف 1.68 مليون مقعد للرحلات الداخلية

بدأت الخطوط السعودية اعتباراً من الأول من يناير الجاري تنفيذ خطتها التشغيلية للقطاع الداخلي وفق جدول الرحلات الجديد لعام 2016، والذي تضمن زيادة في عدد الرحلات والسعة المقعدية، وفق أهداف برنامج التحول ومبادراته التي يتم إنجازها حالياً في كافة شركات المؤسسة ووحداتها الاستراتيجية، وفي مقدمتها مضاعفة الأسطول وزيادة السعة المقعدية على القطاع الداخلي من خلال زيادة الرحلات واستبدال الطائرات الصغيرة بأخرى أكبر حجماً يجري استلامها تباعاً .

وأعلن مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر في بيان صحافي عن تشغيل رحلات جديدة، ضمن الجدول الجديد حيث سيتم اعتباراً من جمادى الآخرة المقبل (الأول من أبريل)، تشغيل رحلات مباشرة بين تبوك شمال المملكة وجيزان أقصى جنوبها بمعدل (ثلاث رحلات ) أسبوعياً أيام الاثنين والأربعاء والجمعة .

وأضاف: "شملت زيادة الرحلات العديد من القطاعات الداخلية خاصة الجنوبية حيث تم زيادة الرحلات المجدولة بين الرياض وجيزان إلى (41) رحلة أسبوعياً، و(35) رحلة بين جدة جيزان، و(9) رحلات بين الدمام وجيزان، و(18) رحلة بين الدمام وأبها، إضافة الى تشغيل رحلات مباشرة بين شرورة وكل من أبها والطائف، وبين جيزان والطائف، كما تمت زيادة الرحلات والسعة المقعدية بين محطات القطاع الشمالي وكل من الرياض وجدة وتسهيل الربط لرحلات المواصلة للقطاع الجنوبي" .

وأوضح الجاسر أن الخطة التشغيلية لعام 2016 تضمنت زيادة في السعة المقعدية للقطاع الداخلي وصلت إلى (1,686,906) مقعدا بزيادة مقدارها (9,74%) عن عام 2015م الذي تم خلاله توفير (17,326,649) مقعداً للضيوف المسافرين على الرحلات الداخلية وسيرتفع العدد إلى (19,013,555) مقعدا خلال عام 2016.

وأشار إلى النصف الثاني من العام سيشهد زيادة أكبر مع توالي وصول الطائرات الجديدة وستصل الزيادة إلى ذروتها خلال شهر ديسمبر حيث ترتفع السعة المقعدية الأسبوعية في الاتجاه الواحد على القطاع الداخلي من (168) ألف مقعد خلال عام 2015م إلى (199,300) مقعدا خلال عام 2016م بزيادة أكثر من (31) ألف مقعد وبنمو تصل نسبته إلى (20%).

وأكد الجاسر أن الخطوط السعودية تضع خدمة القطاع الداخلي على رأس أولوياتها وخصصت له الجزء الأكبر من الـ(50) طائرة جديدة التي تم الاتفاق مع إيرباص للاستحواذ عليها خلال ثلاثة أعوام لتلبية النمو المتزايد في حركة السفر والنقل الجوي داخل المملكة.