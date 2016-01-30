40 مليار دولار خسائر السياحة العربية نتيجة الأزمات

أنهت المنظمة العربية للسياحة مؤخراً مشاركتها بأعمال ملتقى الاستثمار السياحي في محافظة ينبع، حيث أكد رئيس المنظمة بندر آل فهيد أن السياحة صناعة كبرى ومورد اقتصادي مهم مشيراً إلى أنه جاب العالم خلال العام 2015 أكثر من مليار ومئة مليون سائح ولم تستقطب المنطقة العربية سوى 52 مليون سائح.

وقال آل فهيد في كلمته بالجلسة الافتتاحية للملتقى إن السياحة البينية العربية قبل الظروف الراهنة قد وصلت حصتها من الاجمالي العالمي الى 45% ثم تراجعت نتيجة للظروف الجيوسياسية الحالية إلى 30% تقريباً مما كبدها خسائر وصلت إلى أكثر من 40 مليار دولار بحسب جريدة الرياض.

وأكد أن الدول العربية تسعى إلى تطوير وتنمية السياحة العربية البينية التى أصبحت الملاذ الأكثر أمنا والأثري مردودا لافتا إلى آخر دراسة قامت بها المنظمة قد أوضحت بأن السائح العربي أكثر إنفاقا حيث يبلغ متوسط إنفاقه على رحلة 5 أيام ما لا يقل عن 4500 دولار متجاوزا ما ينفقه السائح الاجنبى الذى غالبا ما يكون ضمن مجموعات حيث يبلغ انفاقه لرحلة بنفس المدة بحدود مبلغ لا يتعدى 300 دولار ومن هنا يظهر الفارق ومدى اهمية تنمية السياحة البينية العربية.