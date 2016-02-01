سياح الخليج ينفقون 1.7 مليار دولار ببريطانيا في 9 أشهر

ارتفع عدد السياح القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي في بريطانيا خلال النصف الأول من العام الماضي بنسبة 18%، ليصل إلى 576 ألف سائح، أنفقوا أكثر من 1.2 مليار جنيه استرليني (1.7 مليار دولار).

وقالت سوماثي رامانثان المدير الإقليمي لهيئة السياحة البريطانية في الخليج وآسيا الهادئ، إن نحو 70% من زوار دول الخليج تكون وجهتهم الرئيسية لندن.

وبلغ إنفاق السياح القادمين من الإمارات في بريطانيا خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي 2.2 مليار درهم، بنمو 3% عن الفترة نفسها من العام 2014، بحسب صحيفة "البيان".

وتعد سوق الإمارات خاصة ومنطقة الخليج عامة، واحدة من أكثر الأسواق أهمية بالنسبة لقطاع السياحة في المملكة المتحدة، بحسب ما أوضحته المدير الإقليمي لهيئة السياحة البريطانية في الخليج وآسيا الهادئ.

ونقلت الصحيفة عن رامانثان قولها إن "أعداد الزوار القادمين من الإمارات إلى المملكة المتحدة ارتفع بنسبة زادت عن 32% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي، ليصل إلى نحو 260 ألف زائر".

وأضافت في تصريحات على هامش إطلاق حملة للهيئة في منطقة الخليج أن "أعداد السياح من منطقة الخليج من المتوقع أن تحقق نموا يصل إلى 4% في العام الجاري بفضل التسهيلات التي منحتها بريطانيا وخاصة التأشيرة الإلكترونية، التي سهلت كثيرا من إجراءات السفر وعززت أعداد السياح من سوق الإمارات خاصة".

وأشارت أيضاً إلى أن المملكة المتحدة تتوقع استقبال أكثر من 40 مليون سائح في العام الجاري، مقارنة مع 36 مليون سائح في العام الماضي بنسبة نمو تصل إلى نحو 4%.

ومن المتوقع أن يصل إنفاق الزوار من خارج بريطانيا إلى ما يقرب من 23 مليار جنيه استرليني خلال العام الجاري، بزيادة تصل إلى 4.2% مقارنة بالعام الماضي.