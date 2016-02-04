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اياتا: انخفاض الأسعار دعم الطلب على السفر جواً في 2015

المصدر: الدوحة - رويترز
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قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا" اليوم الخميس، إن هبوط أسعار السفر بالطائرات 5% على أساس سنوي، دعم الطلب على السفر جوا في 2015 رغم ضعف العوامل الأساسية الاقتصادية.

وقال "اياتا" في تقريره الشهري إن "الطلب على السفر بالطائرات ارتفع 6.5% في 2015".

لكن على أساس شهري فإن معدل النمو تباطأ صوب نهاية العام ليبلغ 5.4% في ديسمبر، مقارنة مع 5.9% في نوفمبر، و7.1% في أكتوبر.

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