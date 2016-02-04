اياتا: انخفاض الأسعار دعم الطلب على السفر جواً في 2015

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا" اليوم الخميس، إن هبوط أسعار السفر بالطائرات 5% على أساس سنوي، دعم الطلب على السفر جوا في 2015 رغم ضعف العوامل الأساسية الاقتصادية.



وقال "اياتا" في تقريره الشهري إن "الطلب على السفر بالطائرات ارتفع 6.5% في 2015".



لكن على أساس شهري فإن معدل النمو تباطأ صوب نهاية العام ليبلغ 5.4% في ديسمبر، مقارنة مع 5.9% في نوفمبر، و7.1% في أكتوبر.