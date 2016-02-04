دبي تستضيف 550 من منظمي المعارض العالمية خلال 2015

سجلت إدارة فعاليات دبي للأعمال العام الماضي رقماً قياسياً في عدد العطاءات والعروض التي فازت بها لاستضافة المؤتمرات والفعاليات العالمية، حيث قدمت نحو 250 عطاء فازت بـ75 منها. وكان أهمها استضافة موظفي شركة «نوسكين» الصينية للمرة ثانية عام 2017، والمؤتمر العالمي للأنفاق 2018، والمؤتمر العالمي لأمراض الأعصاب عام 2019، والمؤتمر العالمي لطب الطوارئ 2021.

ووفقا لصحيفة الاتحاد، فقد استضافت دبي أيضاً المؤتمر الـ23 للأكاديمية العالمية للطب الشرعي، ومؤتمر المنظمة العالمية للمناطق الحرة، ومؤتمر التنين للتأمين 2015، ومؤتمر توزيع جوائز التنين للتأمين على الحياة، ورحلة موظفي شركة جونيس العالمية ومعرض ومؤتمر إدارة الحركة الجوية. كما نجح مكتب المؤتمرات والفعاليات، بالشراكة مع شركة طيران الإمارات، ومركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض، والقطاع الفندقي المتطور، وشركات سياحية محلية في استضافة أكثر من 550 من منظمي الاجتماعات والمؤتمرات العالمية للمشاركة في 11 جلسة مناقشة بدبي.

إضافة إلى ذلك، تتوقع الإدارة أن تتمكن من المنافسة في استضافة أكثر من 100 مؤتمر من خلال برنامج «السفير» الذي يساهم، إلى جانب مبادرات أخرى، في تعزيز طموحها لجعل دبي مركزاً عالمياً للمعرفة من خلال استضافة الاجتماعات والمؤتمرات العالمية. واحتلت دبي المرتبة الـ44 في تصنيف المنظمة العالمية للمؤتمرات والمعارض عام 2014، بعد أن كانت تحتل المرتبة الـ63 عام 2013.

وقال حمد بن مجرن، نائب رئيس أول مكتب دبي للفعاليات والمؤتمرات في دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «استقبلت دبي 14٫2 مليون زائر في عام 2015، بزيادة قدرها 7٫5% مقارنة بعام 2014». وأضاف «سنواصل في 2016 الترويج لمدينة دبي، والعمل على تجاوز كل التوقعات والحدود فيما يتعلق بالتجارب التي نوفرها للزوار، مستفيدين من زخم عام الابتكار في الإمارات لإطلاق العنان للإمكانيات التي تمتلكها دبي لتكون مركزاً عالمياً للمعرفة وإبراز الخبرة والتنوع الاقتصادي الذي يعد الأساس الذي تقوم عليه المدينة».

كذلك كان عام 2015 عام نمو أيضاً بالنسبة إلى شركاء مكتب دبي للفعاليات والمؤتمرات مثل مركز دبي التجاري العالمي وشركة طيران الإمارات ومطار دبي الدولي والقطاع الفندقي في دبي ومركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية، ما ساهم في تعزيز قدرات دبي كوجهة لاستضافة فعاليات الأعمال. ومن التطورات المهمة الكثيرة التي شهدها العام الماضي، إعلان مركز دبي التجاري العالمي عن مشروع توسعة مساحات العرض بمقدار 15 ألفاً و500 متر مربع، الأمر الذي سيزيد طاقة استيعاب المركز إلى أكثر من 122 ألف متر مربع وسيساهم بشكل كبير في نمو قطاع الفعاليات في دبي.