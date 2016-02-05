رحلات الطيران بين السعودية ومصر ترتفع 16%

كشفت السفارة السعودية بالقاهرة عن تسجيل زيادة في عدد رحلات الطيران بين المملكة ومصر بلغت 16%، وذلك في العام 2015 مقارنة بـ2014، فيما بلغت الزيادة 7% في حركة الركاب خلال نفس الفترة، بحسب ما نقلته صحيفة "المدينة".

وأوضح السفير أحمد بن عبدالعزيز قطان في بيان صحافي، أمس الخميس، أن الخطوط الجوية السعودية ستستمر في تشغيل رحلاتها من الرياض وجدة إلى مدينة شرم الشيخ دعما للسياحة في مصر، وكذلك زيادة رحلاتها خلال الأشهر القادمة.

ولفت إلى بدء تشغيل رحلات من القاهرة إلى تبوك لتصبح البوابة السادسة إلى المملكة، بعد محطات جدة والرياض والمدينة والدمام وأبها، وتشغيل خط "الأقصر، جدة، الأقصر" لخدمة قطاع العمرة، بما يلائم التطور في الحركة المأمولة على إثر الشراكات الاقتصادية المتوقعة وزيادة حجم التبادل بين البلدين.

وأشار إلى زيادة عدد الرحلات المغادرة من مصر إلى المملكة، من خلال إضافة 122 رحلة منتظمة إلى جدول الرحلات في العام 2016.