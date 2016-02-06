إياتا: ناقلات الشرق الأوسط تقود نمو الطيران العالمي

أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» أن طيران الإمارات والناقلات الشرق أوسطية تقود النمو في صناعة الطيران المدني حيث نمت ناقلات المنطقة بنسبة بلغت 10.5% وهي أعلى نسبة نمو بين شركات الطيران في العالم، بحسب صحيفة البيان.

ووفقاً لبيانات «إياتا» تعد طيران الإمارات أكبر ناقلة جوية في العالم من حيث الأميال الجوية المقطوعة، وهي أكبر شركة طيران في العالم في سوق الرحلات الدولية.

وقالت «إياتا» في تقريرها حول الطيران إن حصة ناقلات منطقة الشرق الأوسط من الرحلات الدولية ارتفعت لتصل إلى 14.2% متجاوزة لأول مرة ناقلات أميركا الشمالية التي تراجعت ثانياً بحصة بلغت 13.4%. ونمت سعة شركات الطيران في الشرق الأوسط بنسبة بلغت 13.2% في حين بلغ معدل إشغال الرحلات 76.4%.

وأضافت إياتا في تقريرها أن حركة النقل الجوي في العام الماضي سجلت نمواً بواقع 6.5% مقارنة مع العام 2014 من حيث عائدات المسافر لكل كيلومتر وهي أعلى نسبة نمو مسجلة منذ العام 2010 بعد تعافي قطاع الطيران من تأثيرات الأزمة المالية التي ضربت العالم في عام 2008. كما أن هذا النمو زاد عن معدل النمو الذي حققته الصناعة خلال السنوات العشر الماضية والذي بلغ 5.5 %.

وأشار التقرير إلى أنه ورغم بوادر الضعف الاقتصادي لعدد من دول العالم إلا أن الطلب على حركة المسافرين استمر في النمو خلال العام الماضي، مدفوعا بتراجع أسعار تذاكر الطيران، بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا. وتراجعت أسعار التذاكر خلال العام الماضي بنسبة 5.5%، مقارنة مع العام 2014.