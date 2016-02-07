"أساس" تنشئ أول شركة طيران اقتصادي في عُمان

حصلت شركة مسقط الوطنية للتطوير والاستثمار "أساس" على ترخيص خاص لإنشاء أوّل شركة طيران عُمانية بكلفة منخفضة، ما سيساهم في نمو الاقتصاد الوطنيّ مدعوماً بارتفاع وتيرة الحركة الجويّة، التي يتوقع أنّ تنمو بواقع 40%، بحلول عام 2019.

ومن شأن هذا المشروع "أنّ يكون مكمّلاً لمشاريعنا المتنوعة"، كما يقول المهندس خالد بن هلال اليحمدي، الرئيس التنفيذي لـ"أساس"، كاشفاً عن "السعي إلى ربط شبكات النقل المختلفة بمشاريعنا العقارية والترفيهية المقررة، من أجل تحقيق عوائد مستدامة سيكون لها بالغ الأثر في دعم التنمية التي تشهدها عُمان في مختلف المجالات"، بحسب صحيفة "الحياة".

يذكر أنه سُجِّل نمو في قطاع الطيران في المنطقة ما دفع بعض الشركات للحصول على حصة في هذه السوق الضخمة.