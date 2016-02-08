الإمارات توقع 168 اتفاقية جوية تغطي 80% من دول العالم

صرح المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، سيف محمد السويدي، بأن الهيئة وقعت 168 اتفاقية للأجواء المفتوحة مع مختلف الأسواق، وتشمل نحو 80% من دول العالم.

ونقلت صحيفة "البيان" عن السويدي قوله، إن الهيئة تبذل جهوداً كبيرة لتوسيع حقوق النقل الجوي وتعزيزها في الاتفاقيات القائمة لتحريرها بشكل كامل، إلى جانب توقيع المزيد من الاتفاقيات الجديدة لضمان وصول الناقلات الجوية الوطنية إلى مختلف النقاط حول العالم.

وأضاف أنه في ظل النمو الكبير لشركات الطيران الإماراتية، فإن الهيئة تبذل جهوداً كبيرة لتوقيع المزيد من اتفاقيات النقل الجوي وفتح أسواق جديدة أمام الناقلات، مشيراً إلى أن بعض الدول لا تزال تبدي تحفظات تجاه منح حقوق نقل إضافية.

وأشار إلى أن قطاع النقل الجوي المحلي في الإمارات يسجل نمواً بنسبة تصل إلى نحو 10%، في ظل التوسعات المستمرة للناقلات الوطنية، لافتاً إلى أن "شركات الطيران الوطنية تشغل أسطولاً يضم 453 طائرة مسجلة بنهاية العام الماضي، منها 248 طائرة لـ"طيران الإمارات"، و119 طائرة لشركة "الاتحاد للطيران"، فيما تشغل شركة "فلاي دبي" و"العربية للطيران" 50 و36 طائرة لكل منهما على التوالي.