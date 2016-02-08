الخطوط السعودية تعتزم رفع الرحلات الأسبوعية 23%

تعتزم شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي زيادة عدد الرحلات والسعة المقعدية، ضمن خطتها في تكثيف تواجد الناقل الوطني على المستويين الإقليمي والدولي وبخاصة على المحطات التي تشهد إقبالاً متزايداً على السفر.

وباكتمال وصول الطائرات الـ29 الجديدة نهاية عام 2016، سوف يرتفع عدد الرحلات الأسبوعية في الاتجاه الواحد إلى 779 رحلة بنسبة زيادة 23% عن معدل الرحلات الأسبوعية خلال ديسمبر 2015، بحسب صحيفة "المدينة" السعودية.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي خالد بن حماد البلوي أن توالي وصول طائرات الأسطول الجديد وانضمامها للمنظومة التشغيلية سوف يدعم خطط "السعودية" في زيادة حصتها السوقية على القطاع الدولي.

ومن المقرر أن تستلم الخطوط السعودية خلال عام 2016،29 طائرة جديدة من طراز B777-300 وB787، وقد استلمت منهما الأسبوع الماضي 4 طائرات، وكذلك من طراز إيرباص A330 وA320 التي تم التعاقد للاستحواذ على50 طائرة منها يتم استلام 16 طائرة هذا العام واستلامها بالكامل في أقل من 3 أعوام.

وترتكز الخطة التشغيلية لعام 2016 على تشغيل محطات دولية جديدة وتعزيز موقع الشركة التنافسي في سوق النقل الدولي.

يذكر أن زيادة عدد طائرات الأسطول أتاح إضافة أكثر من 2.84 مليون مقعد للسعة المقعدية على القطاع الدولي خلال العام الجديد لتصل إلى 18.137.657 مقعدا وبزيادة تصل نسبتها 18.6% عن خطة عام 2015.