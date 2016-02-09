انخفاض حجوزات الصيف في تركيا 40% بفعل المخاوف الأمنية

قالت مجموعة "تي.يو.آي" أكبر شركة سياحة في العالم إن الحجوزات إلى تركيا في الصيف المقبل انخفضت بنحو 40%، بسبب المخاوف الأمنية، في الوقت الذي أعلنت فيه المجموعة اليوم الثلاثاء تقلص خسائرها في الربع الأول.



وتسببت الهجمات الإرهابية التي وقعت في مصر وتونس وتركيا وباريس خلال الشهور الأخيرة، في إبعاد السياح عن هذه المقاصد الشهيرة، كما أدى تفشي فيروس زيكا في الأميركيتين إلى تقويض آفاق السياحة العالمية.



وأبقت "تي.يو.آي" المدرجة في لندن على توقعاتها بارتفاع الأرباح الأساسية بنسبة 10% على الأقل، على أساس ثبات أسعار العملات، وقالت إن العملاء يفضلون قضاء العطلات في فنادقها في إسبانيا وجزر الكناري.



وأعلنت الشركة عن خسائر محدودة في الربع الأول، قبل خصم الفوائد والضرائب واستهلاك الدين عند 101.7 مليون يورو (114 مليون دولار) مقابل خسائر بـ 104.8 مليون يورو قبل عام.