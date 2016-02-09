82 مليون راكب بمختلف مطارات السعودية بـ2015

أعلن المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني خالد الخيبري، عن إحصائية تفيد بارتفاع عدد الركاب في حركة النقل الجوي التجاري للمسافرين بين المدن السعودية وخارجها عبر مختلف مطارات المملكة خلال العام الماضي 2015.

وارتفعت حركة الركاب إلى81.9 مليون راكب، بارتفاع عن الماضي بنسبة 9.8% من خلال 646600 رحلة داخلية ودولية لتصل نسبة النمو 9.5% عن العام 2014.

وكان عدد الركاب في كل مطارات المملكة عام 2014 قد بلغ75 مليون راكب، بنسبة زيادة 9.7% عن العام 2013 وبحسب التقرير الإحصائي الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني فإن هذا الارتفاع شمل كلا من حركة النقل الجوي الداخلي والدولي على حد سواء.

وبلغ عدد المسافرين بين مطارات الدولية 62.7 مليون راكب، بينما بلغ عدد المسافرين بين المطارات الداخلية 12 مليون راكب.