سماء الإمارات عجت بـ 77 ألف حركة جوية في يناير

بلغ إجمالي الحركات الجوية في أجواء دولة الإمارات خلال يناير الماضي 77,89 ألف حركة، بزيادة قدرها 5,8% مقارنة مع 73,64 ألف حركة جوية خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لبيانات مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية.

وأظهر تقرير الحركات الجوية لشهر يناير 2016 الذي أصدرته الهيئة العامة للطيران المدني، أن المتوسط اليومي للحركات الجوية في يناير بلغ 2512 حركة يومياً، مقارنة مع 2375 حركة يومياً في يناير 2015، وفقاً لما نقلته صحيفة "الاتحاد".

وجاء إجمالي عدد الحركات الجوية في دبي في المرتبة الأولى خلال الشهر الماضي بـ35298 حركة، فيما جاءت الرحلات العابرة في المرتبة الثانية بـ 13818 حركة، وأتت أبوظبي في المرتبة الثالثة بـ13449 حركة، والشارقة في المرتبة الرابعة بـ6180 حركة.

وقال سيف السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات إن "الزيادة الملحوظة في الحركة الجوية في الدولة تعزى إلى الازدهار الذي تشهده الإمارات على صعيد الأعمال والسياحة، حيث تنعم الإمارات بالمقومات المطلوبة لاستقطاب رجال الأعمال والسياح من مختلف دول العالم، إضافة إلى جهود الهيئة الحثيثة لترويج الناقلات الوطنية على الصعيد الدولي، وفتح خطوط جوية جديدة بموجب اتفاقات النقل الجوي التي تبرمها الإمارات مع دول العالم".