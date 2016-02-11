101 مليون درهم أرباح "فلاي دبي" خلال 2015

حققت فلاي دبي أرباحاً بقيمة 100.7 مليون درهم خلال عام 2015، كما سجلت الناقلة عائداً إجمالياً ومدخول عمليات 4.9 مليار درهم، ما يعادل 1.33 مليار دولار بزيادة 11% مقارنة بالعام الماضي، بحسب ما أعلنت الناقلة في بيان أمس.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لفلاي دبي "كانت 2015 سنة مهمة لفلاي دبي، فقد واصلت الناقلة من خلال الأداء المميز تحقيق هدفها المتمثل في تحسين الربط لدعم النمو الاقتصادي في الإمارات، وقد توجت العام بإنجازين بالغي الأهمية، هما تسلمها الطائرة الـ 50، وتحقيق ربحية للسنة الرابعة على التوالي".

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لفلاي دبي: «اتسمت البيئة التجارية حولنا بالتحديات، إلا أننا واصلنا توسعنا ونمونا وتمكنا من الحفاظ على معدل نمونا وأنهينا العام بنتائج إيجابية. ويؤكد النمو القوي في أعداد المسافرين بواقع 30% في عائدات المسافرين بالكيلو متر، على ‬الطلب ‬القوي ‬على ‬السفر ‬ضمن ‬نطاقنا ‬الجغرافي، ‬و‬الجاذبية ‬السياحية ‬لدبي ‬وجودة ‬خدماتنا.