عروض "الخطوط السعودية" الاستثنائية تنتهي غداً

تنتهي غداً السبت 13 فبراير 2016 الفترة المحددة للإستفادة من العروض الاستثنائية وغير المسبوقة التي أعلن عنها القطاع التجاري بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي، على أسعار التذاكر لدرجتي الأعمال والضيافة إلى جميع الوجهات الدولية، للراغبين في السفر خلال الفترة من 1 إبريل إلى 30 يونيو 2016.

وتشمل العروض المقدمة لضيوف "السعودية" كافة المحطات الدولية في قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا وأميركا الشمالية، وذلك على النحو التالي

أسعار التذاكر ذهابا وإيابا لمنطقة الخليج والشرق الأوسط (799) ريالا للضيافة و(2599) لدرجة الأعمال.

وإلى شبه القارة الهندية وتشمل جميع المحطات في باكستان والهند وبنجلاديش وسريلانكا (950) للضيافة و (2300) للأعمال .

إلى الشرق الأقصى (1600) ريالا للتذكرة على درجة الضيافة و (3700) للأعمال .

جميع الوجهات في قارة إفريقيا باستثناء الدار البيضاء (750) للضيافة و (2499) للأعمال، ويقتصر عرض الدار البيضاء على درجة الضيافة بسعر (1200) ريال.

وإلى لندن وباريس (1499) للضيافة و (6999) للأعمال ، أما لجميع الوجهات الأخرى في أوروبا (1200) للضيافة و (3999) للأعمال.

وبخصوص رحلات اشنطن ونيويورك وتورنتو فـ (2099) للضيافة و (7500) للأعمال، ولوس انجلوس (2999) للضيافة و(8999) للأعمال.

وحدد القطاع التجاري بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي فترة الإستفادة من هذه العروض من 3 إلى 13 فبراير للحجز وإصدار التذاكر، والفترة من 1 أبريل إلى 30 يونيو المقبل موعدا للسفر.